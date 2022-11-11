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НовостиПолитика11 ноября 2022 8:21

Власти Херсонской области заявили, что на левом берегу Днепра строят надежную линию обороны

Замглавы администрации заявила, что возводятся укрепления
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Херсонской области заявили, что на левом берегу Днепра строят надежную линию обороны

Власти Херсонской области заявили, что на левом берегу Днепра строят надежную линию обороны

Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России создают линию обороны на левом берегу Днепра. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделала заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», - приводит РИА Новости слова замглавы администрации, которая отметила, что это происходит по всему левому берегу Днепра на территории области.

Напомним, в четверг, 10 ноября, Министерство обороны РФ заявило, что российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на Николаевско-криворожском направлении. Днем ранее, 9 ноября, российское военное ведомство сообщило, что в скором времени ВС России в Херсонской области будут отведены и займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ министр обороны РФ Сергей Шойгу после предложения командующего объединенной группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина.