Власти Херсонской области заявили, что на левом берегу Днепра строят надежную линию обороны Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России создают линию обороны на левом берегу Днепра. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделала заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», - приводит РИА Новости слова замглавы администрации, которая отметила, что это происходит по всему левому берегу Днепра на территории области.

Напомним, в четверг, 10 ноября, Министерство обороны РФ заявило, что российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на Николаевско-криворожском направлении. Днем ранее, 9 ноября, российское военное ведомство сообщило, что в скором времени ВС России в Херсонской области будут отведены и займут оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ министр обороны РФ Сергей Шойгу после предложения командующего объединенной группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина.