Сергей Шелест: «Люди старшего поколения сохранили в себе доброту и открытость»

Фото: Сергей САПОЦКИЙ

— Побывал в гостях у замечательного человека, солдата Великой Победы Дмитрия Алексеевича Мелёхина. Сегодня ему исполнилось 96 лет. Накануне 9 Мая мы встречались с уважаемым ветераном, и я пообещал, что лично поздравлю его с Днем рождения, — рассказал Сергей Шелест о встрече с прославленным омичом.

Дмитрий Алексеевич сохраняет бодрость духа и отлично помнит яркие события своей жизни. Не смотря на почтенный возраст, Дмитрий Мелёхин активно участвует в ветеранском движении и встречается с учащимися и студентами омских учебных заведений. Эти разговоры с юными земляками проходят живо и интересно: как собеседник, Дмитрий Алексеевич может дать форы и многим молодым людям.

— Спросил его, не требуется ли какая-то помощь, на что получил твердое «нет». Единственное, на что сетует ветеран — здоровье, шутит, что 96 лет не 16. И, конечно же, именно здоровье — главное пожелание в этот день, — отметил замечательное настроение ветерана Сергей Шелест.

Градоначальник убежден, что ветераны и люди старшего поколения в целом — удивительные люди.

— Им пришлось пройти столько невзгод и лишений, пережить войну, тяжело работать, но они сохранили в себе доброту и открытость, которой подчас так не хватает в современном обществе. И я рад, что наши дети могут общаться с такими людьми, из первых уст слышать истории их судеб — это обязательно отложится в памяти сегодняшних школьников и поможет им в собственном становлении, — сказал Сергей Шелест.