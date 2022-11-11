NYT: в администрации США возникли разногласия из-за способа решения украинского конфликта Фото: REUTERS

В администрации американского президента возникли споры относительно вопроса решения украинского конфликта. Об этом пишет New York Times (NYT).

Сообщается, что разногласия в администрации американского президента возникли вокруг возможности переговоров между Киевом и Москвой.

Как заявляют источники издания, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли призывает усилить давление на Киев для того, чтобы посадить за стол переговоров, поскольку уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже исчерпали наступательный потенциал. Тем временем советники президента США Джо Байдена считают, что любая пауза в боевых действиях идет на пользу Москве.

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что не видит решения украинского конфликта без ухода российских войск.