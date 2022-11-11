Заммэра Москвы Петр Бирюков: более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой

Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"

Акваторию водоемов Москвы этой зимой будут патрулировать порядка 20 судов на воздушной подушке. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. Уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50 – 80 километров в час

— Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники, — сообщил Петр Бирюков.

По словам заместителя мэра, сейчас в Москве работают 25 поисково-спасательных станций на водных объектах. Там работают почти 500 специалистов. На оснащении спасателей более 180 плавсредств. Все с необходимым оборудованием, в том числе для спасения из ледяной полыньи. На борту есть спасательные досками, телескопические «удочки», чтобы вытаскивать пострадавших.

Также зимой не будут прекращать профилактическую работу, в целях недопущения происшествий на воде. Спасатели обходят береговую зону, ведут разъяснительные беседы. Также посещают учебные заведения с лекциями.

— В зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Под особым контролем — места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах, — добавил Петр Бирюков.

В этом году спасательный флот пополнился аэролодкой «Север-650К». Это катер, который может перевозить до восьми человек, грузоподъемность до 1,5 тонн. Он предназначен для поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах. Способен проходить заболоченной и обводненной местности. Кроме того, зимой для спасения людей на воде будут использоваться передвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.