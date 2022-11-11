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НовостиПолитика11 ноября 2022 9:07

В Запорожской области заявили о превентивных ударах по украинской армии

Рогов заявил о превентивных ударах ВС России по скоплениям ВСУ в Запорожской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Запорожской области заявили о превентивных ударах по украинской армии

В Запорожской области заявили о превентивных ударах по украинской армии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли превентивные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Запорожской области, что помешало украинской армии перейти в атаку.

«Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», - приводит РИА Новости слова члена главного совета региональной администрации.

Рогов заявил, что российские войска отработали цели в селах Малый Щербаки и Даниловка. По его словам, ВС России наносят удары по складам с боеприпасами украинских военных.

Напомним, накануне Рогов заявил, что в Запорожье прибыли примерно 300 бойцов украинской армии, которые до этого прошли подготовку в Великобритании.