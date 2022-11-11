В Запорожской области заявили о превентивных ударах по украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли превентивные удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Запорожской области, что помешало украинской армии перейти в атаку.

«Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», - приводит РИА Новости слова члена главного совета региональной администрации.

Рогов заявил, что российские войска отработали цели в селах Малый Щербаки и Даниловка. По его словам, ВС России наносят удары по складам с боеприпасами украинских военных.

Напомним, накануне Рогов заявил, что в Запорожье прибыли примерно 300 бойцов украинской армии, которые до этого прошли подготовку в Великобритании.