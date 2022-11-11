Junge Welt: Запад с помощью НАТО готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запад давно готовился к крупной конфронтации с Россией и Китаем при помощи НАТО, пишет Дэвид Майвальд в публикации для издания Junge Welt.

«Средством для этого выступает Североатлантический альянс, с помощью которого самые могущественные империалистические державы закрепляют свои сферы влияния, сдерживают своих конкурентов и противников или просто устраняют их», — говорится в статье.

При этом автор обратил внимание на выгоды, которые западные корпорации извлекают из развязывания конфликтов. Так, он напомнил о плане канцлера Германии Олафа Шольца скорректировать текущую оборонную политику и выделить 100 миллиардов евро на модернизацию вооружений.

Ранее британцы активно прокомментировали новое заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал западные страны «ударить по центрам принятия решений» в России в случае угрозы его офису.

Как заявил тогда украинский лидер, страны Североатлантического альянса обязаны пообещать ему нанести удар по России вне зависимости от того, считается ли Украина членом НАТО. При этом интернет - пользователи восприняли такое требование Зеленского критично, указав на то, что западные страны долгое время поддерживал Киев.