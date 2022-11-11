Корреспонденты РИА Новости заявили о выходе ВС России с правого берега Днепра

Военные корреспонденты РИА Новости заявили о выходе Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации с правого берега Днепра.

Как заявляют журналисты, в ночь на пятницу 11 ноября, правобережье покинули последние части ВС России. Отмечается, что эвакуация проходит в ночное время с соблюдением светомаскировки для того, чтобы беспилотники, а также другие разведывательные средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли нанести удары по российским войскам.

«Эвакуация проходит как по понтонам, по ним переправляется тяжелая техника … колесная техника следует по Антоновскому мосту», - заявил военкор, отметив, что по этому мосту «украинские войска наносили десятки ударов» из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Напомним, в минувший четверг, 10 ноября, Министерство обороны РФ сообщила, что российские войска выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Днем ранее, 9 ноября, российское военное ведомство объявило, что ВС России в Херсонской области будут отведены, заняв в скором времени оборону на левом берегу Днепра. Такой приказ министр обороны РФ Сергей Шойгу после ообращения командующего объединенной группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина.