Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что в Украине наступит мир, если нынешняя киевская власть будет свергнута.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Украину как страну, готовящуюся к мирным переговорам, и призвали Россию поддержать аналогичные заявления, которые она периодически делает. По словам Прайса, «партнеры» Украины «готовы сесть и вести диалог».

«Будущее Украины в руках украинского народа. Мир и процветание вернутся в Украину, если режим Зеленского падет», — заявил Шеремет РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.