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НовостиПолитика11 ноября 2022 9:28

В Кремле ответили на вопрос о возможности видеообращения Путина к участникам саммита G20 и АТЭС

Песков заявил, что видеообращение Путина к участникам саммита G20 и АТЭС не планируется
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле ответили на вопрос о возможности видеообращения Путина к участникам саммита G20 и АТЭС

В Кремле ответили на вопрос о возможности видеообращения Путина к участникам саммита G20 и АТЭС

Фото: REUTERS

Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита Азиатско - Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде и саммите «Большой двадцатки» на Бали не планируется. Соответствующие заявление в пятницу, 11 ноября, сделал пресс - секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, оно не планируется», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, днем ранее, 10 ноября, пресс - секретарь российского лидера подтвердил, что глава государства не поедет на саммит «Большой двадцатки», уточнив, что Россию на этом саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Позже стало известно, что делегацию России на саммите форума Азиатско - Тихоокеанского экономического сотрудничества представит первый вице - премьер Российской Федерации Андрей Белоусов.