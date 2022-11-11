Песков заявил, что Россия завершит военную операцию на Украине после достижения ее целей

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может завершить военную спецоперацию после достижения ее целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или она может быть завершена путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции,которую заняла украинская сторона, невозможны", - сказал Песков представителям СМИ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.