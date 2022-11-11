В Совфеде предложили прописать "традиционные ценности" в Семейный кодекс Фото: REUTERS

Комитет Совета федерации (СФ) России по конституционному законодательству отобрал рекомендации с предложениями по корректировке Семейного кодекса, куда в скором времени могут быть добавлены понятия "традиционные семейные ценности" и "фактический воспитатель". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на имеющийся в редакции документ. Издание отмечает, что к традиционным ценностям могут отнести и родительско-детские отношения, помимо союза мужчины и женщины. Комитет разработал эти рекомендации после круглого стола "Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его применения" 27 октября 2022 года.

"Авторы документа… пишут, что родительско-детские отношения являются иерархическими и в них "авторитет родителей для целей воспитания детей имеет непреходящее значение", - говорится в рекомендациях сенаторов.

По их мнению, традиционные и семейные ценностям является определяющими элементами социокультурной политики России, которая диктуется президентом России Владимиром Путиным. 9 ноября 2022 года, сообщает издание, он подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по укреплению "традиционных духовно-нравственных ценностей".

Помимо этого в Госдуме РФ продвигается проект по запрету пропаганды ЛГБТ. 27 октября 2022 года его приняли в первом чтении. Согласно поправкам, любое упоминание "нетрадиционных ценностей" в кино, СМИ, рекламе, книгах и других информационных носителях будет караться административной ответственностью.