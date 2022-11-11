Daily Mail: решимость Британии противостоять России и укреплять НАТО подрывается Фото: REUTERS

Положение в вооруженных силах Великобритании может в перспективе подорвать возможность Соединенного королевства вкладываться в укрепление НАТО и оказывать сопротивление России. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии.

"Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии. Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается", - говорится в публикации.

"Теневой" министр обороны Джон Хили, слова которого приводит издание, называет причиной такого развития событий решение Британии отправить в Эстонию и остальные страны Балтии часть военного контингента.

"План по развертыванию боевых кораблей Apache и транспортных вертолетов Chinook в Эстонии ударит по нашей обороноспособности", — подчеркнул он, говоря о закупках Великобритании в США.

Тем не менее лейбористы акцентируют внимание на проблемы собственно оборонного комплекса, отмечает Daily Mail.

"Программа бронированных автомобилей Ajax стоимостью 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстает от графика на несколько лет. А планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год", - пишет газета.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что украинский конфликт усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива. Британия, по его словам, намерена продолжать отказ от российского газа.

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