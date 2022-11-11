Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена сегодня, 11 ноября, в 5 утра по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что на правом берегу не осталось ни одной единицы военной техники.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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