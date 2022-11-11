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НовостиПолитика11 ноября 2022 10:27

Российские войска избежали потерь при переправе на левый берег Днепра

Об этом сообщили в Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские войска избежали потерь при переправе на левый берег Днепра

Российские войска избежали потерь при переправе на левый берег Днепра

При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили сегодня, 11 ноября, в Минобороны РФ.

По информации ведомства, переброска на левый берег группировки войск была завершена в 05.00 по московскому времени пятницы.

"Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, которые захотели покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", - уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.