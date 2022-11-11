Российские войска избежали потерь при переправе на левый берег Днепра

При переброске на левый берег Днепра российских войск на Херсонском направлении потерь не допущено, сообщили сегодня, 11 ноября, в Минобороны РФ.

По информации ведомства, переброска на левый берег группировки войск была завершена в 05.00 по московскому времени пятницы.

"Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено. Всем гражданским лицам, которые захотели покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации", - уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.