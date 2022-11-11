Греф заявил, что текущий курс доллара никого не "убивает" Фото: REUTERS

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс доллара никого не «убивает», а у специалистов сохраняется высокая прибыль.

«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», - заявил глава Сбербанка в интервью Наиле Аскер-заде, которое показали в эфире телеканала "Россия-24".

Греф также заявил, что Сбербанк проводил оценку критического курса рубля до 50 рублей за доллар. По его словам, даже в этом случае «нет ни одной убыточной отрасли».

Центробанк России установил на пятницу, 11 ноября 2022 года, официальный курс доллара на уровне 61,24 рубля, что на 18,23 копейки выше курса четверг, 10 ноября 2022 года.