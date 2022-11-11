Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Николаеве

Российские военные поразили живую силу и военную технику противника в 176 районах, а также уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, сообщили сегодня, 11 ноября, в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за прошедшие сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка и других, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.

"Возле города Николаев ликвидирован склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - уточняется в сводке Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.