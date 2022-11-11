Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 ноября 2022 10:51

Песков назвал причину неучастия Путина в саммите G20

Песков заявил, что решение Путина не участвовать в саммите G20 связано с графиком
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал причину неучастия Путина в саммите G20

Песков назвал причину неучастия Путина в саммите G20

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение президента России Владимира Путина о неучастии в саммите «Большой двадцатки» (G20) связано с его графиком, а также необходимостью нахождения в Российской Федерации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, почему российский лидер решил не поедет на саммит «Большой двадцатки».

Напомним, днем ранее, 10 ноября, представитель Кремля подтвердил, что президент России не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября этого года. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.