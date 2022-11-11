Песков назвал причину неучастия Путина в саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение президента России Владимира Путина о неучастии в саммите «Большой двадцатки» (G20) связано с его графиком, а также необходимостью нахождения в Российской Федерации. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, почему российский лидер решил не поедет на саммит «Большой двадцатки».

Напомним, днем ранее, 10 ноября, представитель Кремля подтвердил, что президент России не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября этого года. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.