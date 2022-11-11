Евросоюз считает, что украинские власти должны сами принять решение о прекращении огня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, Евросоюз готов оказать содействие, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, об этом передает РИА Новости.

"По поводу прекращения огня, мы всегда говорили, что решение - за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты завершаются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцам следует определить момент, а мы, конечно, окажем содействие", - сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.