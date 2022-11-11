В Госдуме России предложили запретить в компьютерных играх ЛГБТ, мат и насилие Фото: REUTERS

Госдума России рассматривает введение запрета на распространение компьютерных игр, где пропагандируется жестокость, насилие, нетрадиционные отношения, порнографию, а также присутствует ненормативная лексика. Эту поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ разработала первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ в распоряжении редакции.

"Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <...> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам", — указано в документе.

Ответственность за нарушение этих норм предлагается ввести в виде штрафов до 400 тысяч для физлиц и до 5 млн рублей для юрлиц.

Помимо этого, документ предполагает запретить игры, где присутствует информация об изготовлении наркотиков, способах суицида, а также призывы несовершеннолетних к противоправным действиям.

Напомним, Госдума России уже приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ среди взрослых и детей. Кроме того, ведутся рассуждении о введении уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.