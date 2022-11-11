Песков прокомментировал решение США лишить российскую экономику статуса рыночной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона лишить российскую экономику статуса рыночной является давлением на Москву.

«На это можно смотреть только в одном ключе, как мне представляется, - это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию», - заявил представитель Кремля в пятницу, 11 ноября.

По словам Песков, на данный момент наблюдается растущее понимание того, что ограничительные меры в отношение Москвы не дестабилизировали российскую экономику. По его словам, санкционные ограничения вносят «изрядную турбулентность в экономику прежде всего европейскую».

Как заявил пресс-секретарь российского президента, несмотря на то что Вашингтон тоже «Хотя страдает «от инфляции, хаоса на энергетическом рынке». «Это один из шагов в продолжение вот этой вот на самом деле деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках», - отметил он.

Напомним, сегодня, 11 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционные ограничения Европейского союза в отношении России ослабляют не российскую экономику, а европейскую.