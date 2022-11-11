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НовостиПолитика11 ноября 2022 11:13

Песков прокомментировал решение США лишить российскую экономику статуса рыночной

Песков назвал давлением решение США лишить российскую экономику статуса рыночной
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал решение США лишить российскую экономику статуса рыночной

Песков прокомментировал решение США лишить российскую экономику статуса рыночной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона лишить российскую экономику статуса рыночной является давлением на Москву.

«На это можно смотреть только в одном ключе, как мне представляется, - это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию», - заявил представитель Кремля в пятницу, 11 ноября.

По словам Песков, на данный момент наблюдается растущее понимание того, что ограничительные меры в отношение Москвы не дестабилизировали российскую экономику. По его словам, санкционные ограничения вносят «изрядную турбулентность в экономику прежде всего европейскую».

Как заявил пресс-секретарь российского президента, несмотря на то что Вашингтон тоже «Хотя страдает «от инфляции, хаоса на энергетическом рынке». «Это один из шагов в продолжение вот этой вот на самом деле деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках», - отметил он.

Напомним, сегодня, 11 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционные ограничения Европейского союза в отношении России ослабляют не российскую экономику, а европейскую.