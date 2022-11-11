Журналистка Оуэнс назвала Зеленского “королевой американских пособий”

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский стал "королевой американских пособий", заявила журналистка Кэндис Оуэнс в эфире программы Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.

"Во сколько нам в настоящее время обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого мало!" - отметила ведущая.

Также журналистка призвала строго отслеживать то, куда идет каждый доллар помощи Украине, потому что "потрясающие сотрудники" налоговой службы, по ее словам, по каким-то причинам не следят за деньгами, которые отправляют за рубеж.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.