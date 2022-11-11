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НовостиПолитика11 ноября 2022 11:37

Российские военные уничтожили на Купянском направлении 120 украинских боевиков

Об этом сообщили в Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные уничтожили на Купянском направлении 120 украинских боевиков

Российские военные уничтожили на Купянском направлении 120 украинских боевиков

Украинские военные на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, ликвидировано свыше 120 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сообщили сегодня, 11 ноября, в Минобороны России.

"На Купянском направлении три ротные тактические группы украинских войск предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник ба удалось остановить и отбросить на исходные позиции. Уничтожено свыше 120 украинских военных, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.