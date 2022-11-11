Российские военные уничтожили на Купянском направлении 120 украинских боевиков

Украинские военные на купянском направлении предприняли неудачные попытки начать наступление и были отброшены на исходные позиции, ликвидировано свыше 120 украинских боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей, сообщили сегодня, 11 ноября, в Минобороны России.

"На Купянском направлении три ротные тактические группы украинских войск предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник ба удалось остановить и отбросить на исходные позиции. Уничтожено свыше 120 украинских военных, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.