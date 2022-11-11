В Сейме Польши предложили законопроект, требующий от украинцев осудить бандеровские организации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сейме Польши предложили проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинских граждан осудить Украинскую Повстанческую Армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов* (ОУН*). Об этом заявил обозреватель портала Kresy Марек Троян.

Как сказано в статье, «законопроект декларации лояльности Республике Польше, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше» предложили представители «Конфедерации Польской Короны», а также партии депутата Гжегожа Брауна.

Согласно проекту, украинские граждане должны рассказать, что им известно о преступлениях, которые были совершены УПА* против польских граждан в годы Второй Мировой войны, а также осудить незаконную деятельность ОУН* в Польше.

«Мы просим украинцев не только быть лояльными к Польше, но и неукоснительно эту лояльность соблюдать», - приводится в публикации заявление политиков партии «Конфедерация Польской Короны», где также заявили, что на данный момент украинская политика основывается на возвышении Бандеры и Шухевича, а также призвали признать такой факт проявлением антипольских настроений.

Вице-председатель партии «Конфедерация Польской Короны» Якуб Коженевский считает, что каждый проживающий на территории Польше украинец должен подписать эту декларацию.

* запрещенные в России экстремистские организации.