В Еврокомиссии заявили, что большинство стран ЕС войдут в рецессию в четвертом квартале Фото: REUTERS

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский Союз, зона евро и некоторые европейские страны войдут в рецессию в четвертом квартале 2022 года. Об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией осеннем прогнозе.

"Экономика ЕС и зоны евро будет сокращаться в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, мы входим в техническую рецессию", - заявил он.

По прогнозам ЕК в 2023 году сократится рост ВВП в Европе и и зоне евро до 0,3%. Изначально, в весеннем прогнозе показатель роста ВВП составлял 2,7%. При этом, по оценкам комиссии 27 стран к концу года достигнут минимальной инфляции в 9,3%.

Федеральное статистическое ведомство ФРГ отметило, что инфляция в Германии за октябрь 2022 года ускорилась до 10,4%. Такой показатель устоялся в годовом значении инфляции. Это рекордные темпы со времен объединения Германии.