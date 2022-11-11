Россияне признались, что регулярно сталкиваются с агрессией в Интернете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне рассказали, как часто сталкиваются с агрессией в Интернете. Оказалось, что подобное проявление знакомо 41% пользователей. Они регулярно наблюдают, как кто-то проявляет агрессию по отношению к другим пользователям.

При этом непосредственно, жертвой агрессивного поведения становились 24% россиян. Такая информация отражена в опросе, проведенном социальной сетью VK.

При столкновении с агрессией, пользовали в 42% случаев блокируют обидчика, а 28% не ленятся сообщить о некорректном поведении модератору сайта, пишет "Газета.ru".

В трети случаев, пассивный агрессор вызывает у жертвы чувство вины, причем часто обидчики маскируют свои нападки под заботу. В итоге за вежливыми советами кроется желание оскорбить и обесценить – такое замечали 28% пользователей.

Всего в опросе приняли участие 1 200 пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников» старше 18 лет.

Центробанк России в период с января по сентябрь 2022 года выявил более 1200 нелегальных кредитных организаций, работа более 40% из которых велась через интернет, пишет ФАН.

Часто агрессию в сети проявляют подростки. Причина в том, что в подростковом возрасте у ребенка начинается этап личностной и физической перестройки, его характер может меняться, появляется конфликтность. Некоторые признаки должны насторожить родителей, сообщает телеканал "360".