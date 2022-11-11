Замглавы МИД России Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шансы на диалог по Украине повысятся, если украинским властям прикажут "из соответствующих столиц". Об этом заявил журналистам сегодня, 11 ноября, замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я могу с определенностью высказать свое мнение, что если Киеву прикажут из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся. Но опять-таки - у нас тут нет никаких препятствий, и диалог должен проходить без предварительных условий", - сказал дипломат.

Также Рябков добавил, что Киев “по команде своих западных кураторов” прервал диалог, который продвигался вперед.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.