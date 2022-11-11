США, Британия и Австралия на совместных учениях имитируют бои с Россией в пустыне Мохаве Фото: REUTERS

США, Великобритании и Австралии начали совместные международные учения "Проект "Конвергенция" (Project Convergence), британская газета The Times. В рамках мероприятий страны имитируют боевые действия против России на территории Европы. Учения проходят в пустыне Мохаве в США.

Примерно 450 британских военнослужащих, в том числе из элитного подразделения Rangers, прибыли в штат Калифорния для участия в 14-дневных учениях на военной базе "Форт-Ирвин". Там они будут отрабатывать совместно с войсками США и Австралии тактические боевые действия в условиях открытого ландшафта, имитирующего "украинские степи", против российской армии.

В рамках учений отрабатывается эксплуатация "скоплений разведывательных дронов", автономных багги M-Raza и британских систем запуска управляемых ракет семейства GMLRS. Последовательность действий обыгрывает как "сухопутные боевые действия в Европе", так и "конфликт на острове в Тихом океане".

Тренировочный центр США занимает площадь около 1,6 тыс. квадратных километров. На территории комплекса возведены "населенные пункты", где размещены специально нанятые "русскоязычные" люди. Они имитируют недовольство в социальных сетях, которое в перспективе перерастает в протесты. Тренажер рассчитан на отработку действий военных для подавления восстаний.

В 2023 году таким же образом союзники проведут тренировки уже в Европе, пишет газета. Предположительно территорией для проведения учений станут Германия и Польша. Военная подготовка под названием Warfighter в Европе "отражает смещение фокуса (США и Великобритании) на европейский театр боевых действий", заключает издание.

Напомним, недавно глава австралийского министерства обороны Ричард Марлз заявил, что власти страны взяли курс на коренное преобразование оборонных приоритетов. Он подчеркнул, что речь идет в первую очередь об атомных подводных лодках для обеспечения безопасности континента при содействии США и Великобритании.