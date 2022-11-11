The Nation: cпецоперация на Украине выявила два сейсмических разлома в мировой политике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская спецоперация на Украине выявила два сейсмических разлома в мировой политике, написал автор Джит Хир для издания The Nation.

"Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно накачивают Украину оружием. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это увеличивающийся раскол между Западом и остальным миром", — отмечается в статье.

Также в материале говорится, что, подав события на Украине как вопрос жизни и смерти, Запад показал надменность и безразличие к странам глобального Юга.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.