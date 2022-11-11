GT: в Вашингтоне обеспокоены "зацикленностью" Байдена на Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Республиканцев тревожит "зацикленность" администрации президента США Джо Байдена на Украине, сообщает издание Global Times.

"Администрация Байдена стала основным бенефициаром конфликта: Белый дом пытается использовать сложившуюся в регионе ситуацию в качестве возможности дисциплинировать европейских союзников, укрепить и расширить НАТО… но эта зацикленность на Украине помешала властям страны сосредоточиться на том, что на самом деле важно для Штатов — внутренние проблемы, такие как инфляция, аборты, иммиграция, преступления и изменение климата", — отметил автор статьи.

При этом США могут потребовать от стран Европы усилить финансовую помощь Киеву, прогнозируется в публикации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.