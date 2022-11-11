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НовостиПолитика11 ноября 2022 12:46

Вернувшийся из плена британский наемник вновь приедет на Украину

Эйден Аслин готовится вернуться на территорию Незалежной
Александр КИСЛОВ
Британский наемник, освобожденных из плена, вернулся на Украину

Британский наемник, освобожденных из плена, вернулся на Украину

Фото: из соцсетей

Британский наемник Эйден Аслин, который попал в российский плен в Мариуполе (а впоследствии - был освобожден из плена и возвращен на родину в рамках обмена пленными), заявил после освобождения, что собирается снова вернуться на Украину в роли военного блогера или корреспондента. Об этом 10 ноября 2022 года сообщает популярная британская газета Daily Mail.

Сам Эйден Аслин уверяет, что больше он не намерен брать в руки оружие, находясь на Украине. Также наемник утверждает, что не хочет и не будет принимать участие в каких-либо боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины или украинских неонацистских формирований.

Британец признался, что родственники и друзья долго отговаривали его от повторной поездки на Украину, однако сам наемник отмечает, что он "должен еще кое-что сделать в этой стране".

Гражданин Великобритании сообщил, что опасается повторного попадания в плен, но очень надеется, что этого в итоге все же не произойдет.