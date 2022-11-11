Вернувшийся из плена британский наемник вновь приедет на Украину

Британский наемник, освобожденных из плена, вернулся на Украину Фото: из соцсетей

Британский наемник Эйден Аслин, который попал в российский плен в Мариуполе (а впоследствии - был освобожден из плена и возвращен на родину в рамках обмена пленными), заявил после освобождения, что собирается снова вернуться на Украину в роли военного блогера или корреспондента. Об этом 10 ноября 2022 года сообщает популярная британская газета Daily Mail.

Сам Эйден Аслин уверяет, что больше он не намерен брать в руки оружие, находясь на Украине. Также наемник утверждает, что не хочет и не будет принимать участие в каких-либо боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины или украинских неонацистских формирований.

Британец признался, что родственники и друзья долго отговаривали его от повторной поездки на Украину, однако сам наемник отмечает, что он "должен еще кое-что сделать в этой стране".

Гражданин Великобритании сообщил, что опасается повторного попадания в плен, но очень надеется, что этого в итоге все же не произойдет.