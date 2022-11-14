Ученые СГМУ представили разработку, которая передает данные о работе сердца на смартфон

Ученые СГМУ во главе с ректором Андреем Ереминым представили самые перспективные разработки на биомедицинском саммите.

Новые технологии скрининга статуса здоровья разрабатываются на основе цифровой оценки нелинейных биофизических свойств процессов регуляции кровообращения. Уникальная система ИС-Кардио обладает энергозависимой памятью и позволяет передавать данные о работе сердца на смартфон. С помощью разработки врачи и пациенты смогут вести круглосуточный мониторинг, дистанционно наблюдать за заболеванием и автоматически внедрять предписания докторов.

Прорывная разработка была представлена на заседании Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов в рамках VI биомедицинского саммита. Ученые подчеркивают, что система отвечает всем международным требованиям и стандартам и имеет доказанную экономическую эффективность в реальных условиях.

«Всё, что создается и разрабатывается в Саратовском медуниверситете, позволяет внести существенный вклад в практическое здравоохранение России, - отметил ректор СГМУ Андрей Еремин. - Всесторонняя помощь системе здравоохранения - одна из приоритетных задач Университета».