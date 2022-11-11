"Круглые сутки под присмотром": Внучка Светличной рассказала о жизни бабушки в новой квартире Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Год назад Светлана Светличная заставила поволноваться своих поклонников, родных и близких – она исчезла и несколько дней не давала о себе знать. А потом обнаружилась в студии Андрея Малахова, где и заявила, что родственники заставили ее продать квартиру, а потом купить новую в другом месте. Это категорически не нравилось звезде, но потом новости от 82-летней актрисы пропали.

В актерской среде поговаривают, что Светличная болеет, но внучка актрисы Мария Ивашова заверила, что бабушка на здоровье не жалуется и в целом у нее все нормально.

Круглые сутки актриса под присмотром, с ней живет сиделка. А еще сын, снова и внучка стараются раз в день обязательно заглянуть к бабушке.

Теперь Светлана Афанасьевна живет возле Ботанического сада, к новой квартире она уже привыкла и претензий не высказывает. Тем более, ремонт был сделан по ее вкусу, так что звезда «Бриллиантовой руки» осталась довольна.

- У нее всегда готова полноценная еда, и фрукты, и овощи, и мясо, и рыба, и сладости. Все, что угодно!, - делится внучка с сайтом mk.ru.

А вот по вниманию зрителей, по словам Марии, бабушка не скучает, но близкие стараются не поднимать эту тему и не говорить о ее работе.

- Мы обычно текущие дела решаем: что нужно сделать, что купить, что привезти, мусор выкинуть. Она всем довольна. Эмоциональное состояние у нее хорошее, стабильное. Ностальгии по прошлому у нее нет, - рассказывает она.

Никто из коллег общение с актрисой не поддерживает, она и сама не особо хочет, чтобы лезли в ее жизнь. Выходить в свет на кинопремьеры Светлана Афанасьевна тоже не планирует.

- Состояние здоровья не позволяет. У нее болит нога, она многое не помнит, - заключила Мария.