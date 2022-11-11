Сержант, у которого из-под сердца достали гранату, планирует вернуться на передовую

Николай Пасенко

Младший сержант 21-й мотострелковой бригады Николай Пасенко, у которого врачи достали из сердца неразорвавшийся снаряд, идет на поправку и готов вернуться на передовую, об этом сообщает PERM.KP.RU.

Как уточняет издание, солдату повезло дважды. В первый раз, когда граната не разорвалась и не привела к сильному внутреннему кровотечению, а во второй, когда не сдетонировала в ходе операции.

“Я просил докторов: «Отпустите меня, давайте я куда-нибудь уйду, вдруг рванет, всех тут покалечу», - вспомнил раненый сержант и добавил, что они только улыбнулись. - Мне стало до слез приятно за то, что ради спасения моей жизни врачи готовы были рисковать. Когда мне вводили наркоз, я видел, как хирурги надевают бронежилеты и уснул”, - рассказал PERM.KP.RU сам солдат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.