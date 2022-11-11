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НовостиПолитика11 ноября 2022 13:35

Пять взрывов прогремело над Новой Каховкой 11 ноября 2022 года

По предварительным данным, сработала система ПВО
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Пять взрывов прогремело над Новой Каховкой 11 ноября 2022 года

Пять взрывов прогремело над Новой Каховкой 11 ноября 2022 года

Фото: Александр КОЦ

Около пяти взрывов раздались сегодня, 11 ноября, в небе над Новой Каховкой, по предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, в небе следов противоракет ПВО заметно не было, но были слышны звуки взрывов в воздухе.

Официального подтверждения работы ПВО пока не получено.

Ранее представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев сообщил, что ВСУ увеличили интенсивность ракетных обстрелов города и Каховской ГЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.