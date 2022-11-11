Пять взрывов прогремело над Новой Каховкой 11 ноября 2022 года Фото: Александр КОЦ

Около пяти взрывов раздались сегодня, 11 ноября, в небе над Новой Каховкой, по предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как уточняется, в небе следов противоракет ПВО заметно не было, но были слышны звуки взрывов в воздухе.

Официального подтверждения работы ПВО пока не получено.

Ранее представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев сообщил, что ВСУ увеличили интенсивность ракетных обстрелов города и Каховской ГЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.