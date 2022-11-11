Рогозин получил новый пост в рамках российской спецоперации на Украине

Дмитрий Рогозин занял новую должность Фото: REUTERS

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил новую должность в рамках российской военной спецоперации на Украине. Об этом он сам рассказал журналистам информационного агентства РИА Новости.

По словам Рогозина, сейчас он регулярно бывает в зоне проведения СВО и общается как с представителями военного командованиям РФ и Донбасса, так и с обычными бойцами ДНР и ЛНР.

Теперь же, как пояснил сам экс-глава Роскосмоса, он занял официальную должность в рамках специальной военной операции - он стал руководителем группы военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку силам ДНР (Донецкой народной республики).

Ранее появлялись сообщения о том, что Рогозин якобы претендует на пост полномочного представителя президента России в новом федеральном округе, который может быть образован на базе вошедших в состав страны освобожденных территорий. Однако пока никаких решений о назначении Рогозина и вообще создании данного поста и нового федерального округа не принято.