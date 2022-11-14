В ноябре стартует третий сезон Всероссийской премии искусств «Созидающий мир»

Фонд социально-культурного развития мецената Вячеслава Заренкова анонсирует начало третьей Всероссийской премии искусств «Созидающий мир», которая стартует 15 ноября 2022 года. Это первая в стране премия, которая присуждается в четырех областях: прозе, поэзии, живописи и скульптуре. Общий премиальный фонд составляет 5 000 000 рублей. Принять участие в премии могут творцы из любого города России, достигшие 18 лет.

Прием заявок соискателей на участие в премии начнется 15 ноября и продлится до середины 2023 года. Помимо традиционных номинаций в четырех областях искусства в третьем сезоне оргкомитет учредил дополнительную в направлении «Живопись». Это номинация «Дебют».

«В прошлые годы мы получили очень много интересных, достойных внимания работ от непрофессиональных художников. Конечно же, мы не могли оценивать их наравне с профессионалами, но нам очень хотелось показать эти работы общественности и наградить авторов самых лучших полотен. Поэтому в третьем сезоне в этом направлении мы учредили новую номинацию «Дебют» и уверены, что работы, представленные в ней, понравятся и жюри, и зрителям», – комментирует ответственный секретарь премии и генеральный директор арт-пространства Zarenkov Gallery Карина Бржезинская.

После того, как все произведения будут приняты и проверены на корректность оформления, свою работу начнет Большое жюри премии. В его состав входят известные писатели, поэты, литературные критики, художники, скульпторы, искусствоведы. Члены жюри, так же, как и участники, представляют разные города нашей страны. Среди экспертов: председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, филолог, писатель, автор бестселлеров «Состояние – Питер» и «Не складывается – вычитай» Ринат Валиуллин, писатель и сценарист Андрей Кивинов, директор Русского музея Владимир Гусев, председатель Санкт-Петербургского Союза художников Андрей Базанов и еще более двух десятков профессионалов в сфере искусства.

Работа экспертов продлится до 30 ноября 2023 года. После чего 10 декабря на сайте фонда «Созидающий мир» будет опубликован лонг-лист номинантов третьего сезона премии.

Следующим, одним из самых сложных этапов Всероссийской премии искусств, станет работа Малого жюри, которое должно будет определить финалистов и победителей нового сезона. Председателем Малого жюри является президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков, который сам активно занимается творчеством – пишет картины, книги и принимает активное участие в жизни творческих объединений. Подсчет голосов Малого жюри будет происходить в закрытом режиме. В результате победитель в каждой номинации определится по сумме набранных баллов.Имена финалистов и победителей будут объявлены на торжественной церемонии летом 2024 года.

«С каждым новым сезоном наша Всероссийская премия искусств «Созидающий мир» становится масштабнее. В этот раз у нас расширилась география членов жюри. Уверены, что и участники у нас вновь будут из самых разных уголков нашей огромной страны.

Помимо новой номинации «Дебют» мы приготовили для наших участников много интересного: во-первых, на протяжении третьего сезона мы будем проводить творческие встречи с известными деятелями искусства. Во-вторых, к денежной премии и наградным статуэткам, которые в прошлом году произвели настоящий фурор, мы добавили памятные медали, созданные специально для премии художником Алексеем Архиповым.

Мы приглашаем всех созидателей к участию и обещаем, что третий сезон премии будет интересным и захватывающим, и откроет новые имена в мире искусства», – сообщил идеолог премии, почетный меценат Санкт-Петербурга Вячеслав Заренков.