Премьер Венгрии и президент Турции призвали к скорейшему перемирию между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на саммите Организации тюркских государств в Самарканде призвали Россию и Украину к перемирию и началу переговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

"Лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее", - сказал он венгерскому агентству MTI. В выступлениях Орбан и Эрдоган отметили, что конфликт в Украине должен быть решен мирным путем. Вместе с тем они обратились к главам других государств с призывом приложить усилия к этому.

Помимо этого, Хаваши также подчеркнул, что премьер Венгрии и президент Турции провели двусторонние переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества в экономической и военно-промышленной сферах.

"Мы привержены укреплению двусторонних торгово-экономических отношений и будем расширять военно-промышленное сотрудничество в новых областях", - цитирует пресс-секретарь лидеров государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией после призывов западных стран к диалогу между державами. Среди условий он назвал возмещение убытков в связи с конфликтом, "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".