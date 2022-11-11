Российские военные наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

В Минобороны России рассказали о нанесении ударов по правому берегу Днепра Фото: из соцсетей

В министерстве обороны России заявили о нанесении ударов по правому берегу Днепра, где сейчас находятся боевики Вооруженных сил Украины и одиозный украинских нацформирований. Ранее ВС РФ провели отвод войск с правого берега Днепра.

Информация о нанесении ударов по правобережной части Днепра упомянута в официальной сводке российского военного ведомства.

"В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра Вооруженными силами России наносится огневое поражение", - подчеркнул официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее командующий объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения российской военной спецоперации генерал армии Сергей Суровикин объяснил необходимость отвода военных из Херсона угрозой изоляции на правом берегу Днепра. 11 ноября 2022 года отвод войск был официально завершен.