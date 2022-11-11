Более 30 тысяч российских военных выведено на левый берег Днепра Фото: Александр КОЦ

На левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество, сообщили сегодня, 11 ноября, Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра.

"На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, которая подлежит ремонту. Сейчас ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию", - уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.