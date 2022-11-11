Уже 60 предприятий Ленинградской области стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

Сотрудники Регионального центра компетенций региона оптимизируют производство на заводе «Белхимпром» в Кингисеппе. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

В Ленинградской области уже 60 предприятий стали участниками национального проекта «Производительность труда». 22 предприятия из этого списка повышают эффективность работы под руководством специалистов Регионального центра компетенций, еще 25 – Федерального центра компетенций. Присоединиться к нацпроекту могут компании, занимающиеся строительством, сельским хозяйством, обрабатывающим производством, торговлей, транспортными услугами и другими видами деятельности.

Нацпроект «Производительность труда» доказал свою эффективность уже на многих предприятиях. Так, промежуточные итоги его реализации подвели на заводе «Белхимпром» в Кингисеппе. Эффективность производства на химическом предприятии поднимают с помощью Регионального центра компетенций Ленинградской области. Эксперты центра выявили почти полкилометра «лишних» шагов операторов, а также подсказали, как можно механизировать ручной труд.

В качестве пилотного потока специалисты выбрали процесс производства кондиционирующей смеси для изготовления и транспортировки удобрений. Специалисты исследовали каждый его этап - от приема сырья до отгрузки готовой продукции. В результате было выявлено более 20 проблемных моментов производства, которые можно улучшить. В числе минусов эксперты отметили постоянные переподключения насосов, низкую автоматизацию производства, а также избыточные перемещения персонала по участку. Выяснилось, например, что один из аппаратчиков в течение смены проходит по цеху больше километра. После оптимизации процесса перемещения этих работников сократятся до 654 метров.

Кроме того, за счет установки нового оборудования специалисты центра снизили долю ручного труда во время разгрузки сырья и число рабочих, участвующих в этом процессе. Экспертам удалось высвободить трех сотрудников, которых можно перебросить на другие участки работ.

В течение ближайших трех месяцев Региональный центр компетенций будет курировать процесс внедрения улучшений на пилотном потоке. По итогам проекта ожидается, что время производства кондиционирующей смеси сократится на 14 часов, а ее выработка увеличится на 5 тонн на человека в час.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2019 года. Нацпроект работает для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, создавая культуру высокой производительности и эффективности среди работников. Одна из его главных задач – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год. На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 4206 предприятий в 78 регионах России. Для того, чтобы стать его участником, предприятию необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.