Украинские военнопленные рассказали детали убийств мирных жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пленные военнослужащие ВСУ Василий Михайлов, Даниил Овчинников, Артур Пустовойт и Алексей Томилин рассказали детали убийств мирных жителей. Об этом сегодня, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как сообщили в ведомстве, следователи провели допросы и выяснили, что военный 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михайлов проводил допрос местного жителя и избил его, от полученных травм мужчина умер. Также его коллега из этой же бригады Овчинников сообщил, что по приказу командира осуществлял расстрел горожан, которые не были угрозой военным.

Также в СКР уточнили, что мужчины не раскаялись и не сожалеют о совершенных преступлениях.

«Карательная деятельность украинских националистов сопоставима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны», - добавили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.