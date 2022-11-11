Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Реконструкция дамбы в Чебал-Су позволит решить вопрос паводковой безопасности

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе завершились работы по реконструкции первого участка дамбы реки Томь в районе Чебал-Су. Дамба была построена в 1959 году, ее модернизация защитит от паводков более 1800 человек, живущих в зоне возможного подтопления. Объект был включен в в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную президентом РФ. Из 3,9 км дамбы на сегодня полностью обновили 1,6 км.

«Завершена первая очередь реконструкции этого важного для безопасности людей объекта. Дамба в Чебал-Су с 2005 года не справлялась с паводковыми водами из-за ветхости, Томь подтапливала огороды, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Для решения проблемы объект был включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Это позволило нам получить софинансирование работ из резервного фонда правительства России. В реконструкцию первой очереди вложено 221,16 миллиона рублей».

Предварительная стоимость оставшихся работ оценивается в 680 млн рублей.