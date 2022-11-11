В Самарской области откроется уникальная «Школа 21» для подготовки IT-специалистов

Дмитрий Азаров и Герман Греф провели встречу в Москве. Фото: правительство СО

В Самарской области откроется уникальная «Школа 21» - проект по подготовке востребованных IT-специалистов. В ней ждут кандидатов от 18 лет, и позволяют им получить востребованное образование в сфере IT. Соглашение об открытии школы было заключено на встрече губернатора региона Дмитрия Азарова и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Последний отметил, что Самара – это промышленный регион, в котором сильны инженерные традиции. И сегодня здесь нужно большое количество специалистов в области цифровых технологий.

- Это еще один шаг к созданию надежного кадрового резерва, подготовки специалистов и повышению уровня благосостояния жителей Самарской области. Эти уникальные методики подготовки дают возможность в дальнейшем людям получить высокооплачиваемую работу, что очень важно, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что Сбер реализует немало инвестиционных проектов в регионе, и глава области чувствует свою ответственность и за них, как и за любые другие проекты других крупных инвесторов. Такое отношение позволяет формировать положительный инвестклимат в регионе и привлекать инвесторов. За год рост инвестиций составил 22,5%.

Также регион и Сбербанк собираются вместе развивать профильные образовательные программы и внедрять цифровые технологии. Есть и другие интересные проекты: например, при финансировании Сбербанка «ПроШкола» строит в регионе шесть школ. Соглашение об этом было заключено в рамках ПМЭФ.