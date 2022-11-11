В Чебоксарах планируют ввести дополнительные ограничения для грузового транспорта

Как отметил руководитель региона, по данным городам будут разработаны регулирующие документы, которые позволят навести порядок на дорогах, обеспечить безопасность и освободить улицы от большегрузов.

Сообщается, что проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети Чебоксар должен быть разработать к 31 марта 2023 года. Но, как пояснил Олег Николаев, уже сейчас, не дожидаясь полного принятия проекта, вводится поуличное регулирование, параллельно устанавливаются камеры и усиливается надзор. Также проводится работа по определению площадок, которые станут альтернативой для размещения транспорта.

Как стало известно, на данный момент администрации обоих городов провели работу по определению магистралей улично-дорожной сети для ввода ограничения движения и стоянки тяжеловесных машин. По словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, до нового года по двум улицам совместно с ГИБДД будут установлены дополнительные камеры с возможностью увеличения штрафных санкций на большегрузы.

Также Глава республики сообщил, что по Новочебоксарску проект организации дорожного движения должны разработать до декабря нынешнего года. Глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов отметил, на данный момент по городу принято решение о запрете движения грузовиков с 19 до 7 часов по улице 10-й Пятилетки.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, сейчас муниципалитеты ведут работу по установке необходимых дорожных знаков, в случае нарушения которых тяжеловесные машины могут быть привлечены к административной ответственности. Работы планируется завершить 30 ноября этого года.