Врач рассказал, как определить дефицит железа по внешности

Врач рассказал, как определить дефицит железа на внешности Фото: Shutterstock

Недостаток железа в организме ярко выражен еще и внешне. Об этом рассказал эндокринолог Роман Терушкин, отметив, что нехватка этого важного для организма микроэлемента часто отражается на коже человека, которая становится бледной, а под глазами появляются круги. Кроме того, по словам специалиста, зачастую страдают волосы и ногти.

«Один из самых частых признаков - бледная кожа и темные круги под глазами. Также человек может наблюдать сухость кожных покровов, шелушение кожи и трещины в уголках рта», - заявил эксперт в беседе с «Газета.Ru»

Эндокринолог предупредил, что при значительном снижении уровня железа склеры глаз могут стать голубоватые. Кроме того, при нехватке этого элемента человек может быть склонен к набору лишнего веса.

Терушкин отмтеил, что из-за нехватки железа нарушается процесс питания, а также снабжения кислородом всех органов и систем организма, что в свою очередь отражается на волосах, которые становятся ломкими, непослушными, а также начинают выпадать.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с ФАН рассказала, что нехватка железа считается одной из самых распространенных проблем, отметив, что многие люди едят переработанное мясо или полуфабрикаты, в которых отсутствует железо.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с RT рассказала, каких витаминов чаще всего не хватает организму человека, а также о том, какие продукты помогут восполнить их недостаток, отметив, что железо содержатся в бобовых, однако не так хорошо усваиваются, как из мясных продуктов.