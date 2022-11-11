От выборгского кренделя до гатчинской свадьбы: В Ленинградской области составляют список нематериального культурного наследия

В Ленинградской области составляют список шедевров нематериального культурного наследия. В него войдет и выборгский крендель. Фото: Ирина СУХАНОВА

В Ленинградской области составляют региональный список объектов нематериального культурного наследия. В него войдут самые известные обряды, традиции и народные промыслы, которыми славится регион. Это, например, знаменитый выборгский крендель, ямбургская керамика, ижорская игрушка и многое другое. Об этом заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал на открытии международного форума «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации». Форум проходит в регионе с 10 по 12 ноября.

«Для Ленинградской области сохранение материального и нематериального наследия является очень важным, - подчеркнул Владимир Цой. - Вы знаете, что был принят федеральный закон об охране нематериального культурного наследия. Ещё до того, как был принят федеральный закон, в Ленинградской области начали формировать свой реестр нематериального культурного наследия, в который вошли обряд Гатчинской свадьбы, технология изготовления оятской керамики, традиционный вепсский праздник Светлый день, ямбургская керамика, захожское кружево, изготовление традиционной ижорской игрушки, свадебные традиции новоладожского уезда, и много чего ещё. В Выборге возродилось производство - выпечка традиционного выборгского кренделя. Его тоже надо вносить в реестр нематериального культурного наследия».

Выборгский крендель сейчас можно купить в любой пекарне этого города. Ежегодно Выборг посещают около 600 тысяч туристов. Благодаря возрождению старинного ремесла у них есть возможность попробовать сдобу, выпекавшуюся здесь еще в средние века. Обряд Гатчинской свадьбы – красивая традиция русского севера, которую сегодня в регионе бережно хранят и воссоздают. Керамика Ямбургского уезда является культурным наследием ижорского народа, секретами ее изготовления владеют мастера традиционного ижорского дровяного обжига. А оятскую керамику делают в Лодейнопольском районе, славящемся залежами красной глины. Эти места считаются историческим месторасположением средних вепсов: название «оять» переводится с вепсского как «ручеек». В XVIII-XIX веках в этих краях насчитывалось до 200 гончарных мастерских.

Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» в этом году объединил специалистов и экспертов из 40 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Впервые в нем принимают участие представители Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино. Главной темой дискуссий и круглых столов мероприятия является популяризация этнокультурного достояния России. В рамках форума Министерство культуры России и Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова представили «Золотую антологию народной культуры». В нее вошли 100 шедевров нематериального культурного наследия народов России, в том числе киришское (захожское) кружево, которое делают в Ленинградской области.