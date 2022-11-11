Швеция не хочет размещения у себя ядерного оружия после вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская линия, как и прежде, заключается в том, что Стокгольм должен поступить так же, как Дания и Норвегия, и в одностороннем порядке объявить, что не должен иметь ядерного оружия на своей территории после вступления в НАТО. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, которого цитирует телеканал MSN.

"В долгосрочной перспективе это, как и ранее, умеренная линия", - сказал он представителям СМИ после заседания комитета Евросоюза сегодня, 11 ноября.

Как уточнил Билльстрём, сначала должен быть закончен процесс вступления в НАТО, прежде чем Швеция сможет выступать с односторонними декларациями, как Дания и Норвегия.

Ранее сообщалось, что Финляндия откажется вступать в НАТО, если Швеция по каким-либо причинам не сможет или не захочет присоединиться к альянсу. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в беседе с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Также ранее стало известно, что две страны блокируют принятие Швеции и Финляндии в НАТО. Отмечалось, что в альянсе нет согласия по поводу расширения.