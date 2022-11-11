Губернатор Самарской области провел заседание комиссии Госсовета, где обсудили сохранение памятников культуры

Обсуждались и инструменты противодействия попыткам фальсификации истории. Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 11 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению «Культура». На нем обсуждалось сохранение объектов культурного наследия и исторической памяти.

Во всех регионах ведется работа по выявлению объектов, представляющих культурную и историческую ценность. Статус исторических поселений получают города и села. Губернатор Дмитрий Азаров напомнил о важности сохранения исторической памяти.

— Знание своих корней, своего прошлого и формируют настоящего патриота, связывает человека с прошлым и будущим, рождает чувство ответственности перед обществом, побуждает защищать интересы своей страны, — сказал глава Самарской области.

Важность этого направления подтверждает подписанный 9 ноября указ президента, в котором в качестве традиционных российских духовно-нравственных ценностей рассматриваются патриотизм, гражданственность, историческая память, преемственность поколений.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил участникам заседания рассмотреть значимость сохранения культурного наследия, а также инструменты противодействия попыткам фальсификации истории. Это особенно важно сейчас, когда во многих прозападных странах уничтожаются монументы, посвященные, в том числе, героям Великой Отечественной войны.

— Идеологии западного мира уничтожают саму память о вкладе России в мировую историю, в историю и культуру того или иного государства. К сожалению, вандализм сегодня становится маркером европейских государств, которые разрушили многочисленные памятники советским солдатам-борцам с фашизмом и военачальникам. Это – наша история, наша гордость, наша память. И мы никогда не согласимся с варварскими методами европейских государств, — отметил глава Самарской области.

В России этого не происходит, по словам губернатора Дмитрия Азарова, наш общий долг заключается в сохранении памятников на русской земле, в сохранении истории. В этой работе активно помогают волонтеры и общественники. Ряд проектов, таких как фестиваль «Том Сойер Фест», зародившийся на самарской земле, уже реализуется в 77 городах и сёлах. Активисты занимаются сохранением материального исторического наследия. Их силами в России восстановлено уже более 130 домов.