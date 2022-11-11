Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть в «черную пятницу» Фото: Shutterstock

Эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как не дать обмануть себя в «черную пятницу» и сэкономить деньги в период распродаж.

Специалист рекомендовал еще за пару недель до наступления распродажи составить список вещей, которые необходимо приобрести, подписавшись на обновление цен. «Это поможет зафиксировать изменения в стоимости и не попасться на фальшивую скидку. Кроме того, сравнить цены можно на маркетплейсах», - пояснил он в беседе с «Газета.Ru»

Шашлов посоветовал остерегаться таймеров на сайтах онлайн-магазинов, особенно если в добавок к заканчивающемуся времени есть фраза «это последний товар». По его словам, в таком случае, многих просто «начинает беспокоить ощущение, что может быть упущена возможность купить очень нужную вещь по выгодной цене», однако это «просто манипуляция».

Еще одной уловкой специалист назвал фейковые сайты, имитирующие интернет-страницы популярных маркетплейсов и интернет-магазинов с похожими доменами. Как уточнил Шашловв домене сайта-клона изменяется одна буква или убирается один символ.

«Чтобы этого избежать, совершайте шоппинг в интернете только на проверенных площадках и не поленитесь проверить название сайта», – добавил он.

Ранее генеральный директор Mr.Doors Сергей Шихов заявил Life.Ru, что серьезные компании и производители не станут обманывать своих покупателей, поскольку осознают, что доверие клиента очень дорого стоит.

Аналитики ЮKassa рассказали «Известиям», что в этом году в «черную пятницу» значительнее всего увеличится число заказов на крупных отечественных маркетплейсах.