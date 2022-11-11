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НовостиЭкономика11 ноября 2022 16:08

Набиуллина считает, что будущее сейчас “как никогда туманно”

Об этом глава Центробанка России заявила на форуме Finopolis
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на форуме Finopolis, что будущее в настоящее время “как никогда туманно”.

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич (Швецов - председатель наблюдательного совета Московской биржи - прим. ред.). Для нас в Банке России он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и в настоящее время, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", - отметила глава Центробанка.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ зарегистрировал отток наличных в октябре 2022 года на уровне 100 млрд рублей, а месяцем ранее этот показатель составлял 500 млрд рублей, что меньше пиковых показателей февраля - марта этого года. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в четверг, 10 ноября, в ходе форума Finopolis 2021/2022.

Также ранее Эльвира Набиуллина объяснила, почему в России резко выросли цены на продукты.